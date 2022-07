Jongeman opgepakt na kilometerslange achtervolging langs Antwerpse ring

De achtervolging startte rond de middag in Deurne-Noord. Heel wat politiewagens werden ingezet. Ze reden met loeiende sirenes onder meer over de Antwerpse ring. Uiteindelijk kon de bestuurder worden klemgereden aan de Jan De Voslei, op het Kiel. Aan het stuur zat een jongeman van 19. Die werd opgepakt. Het parket is momenteel karig met informatie. Wellicht komt er morgen meer uitleg.