Zowel oppositie als meerderheid kritisch over uitwisselingsverdrag met Iran, stemming verschoven naar morgen

"In godsnaam doe dit niet, keur dit niet goed", zegt Darya Safai, N-VA-Kamerlid, zelf van Iraanse origine. "Wat we nu aan het doen zijn, is gevaarlijk. We gaan nog veel Djalali’s maken op deze manier. Ik smeek het. Het gaat om veel onschuldige levens zoals hier als in het buitenland. Weet waar je mee bezig bent als je dit goedkeurt."

Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati is er niet over te spreken dat ze zo halsoverkop moeten beslissen over een zaak dat dergelijk groot moreel en juridisch dilemma vormt. "Ik stel voor dat we niet doof blijven voor het protest van vanmorgen (zie onder) en de opmerkingen van andere organisaties", zegt hij. "We willen geen blanco cheque geven aan Iran. Het is een legitieme vraag om eerst alle concrete gevolgen te weten."