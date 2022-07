Kunstenaars schilderen en tekenen samen op mooie plekken in de provincie

"Het is ook een mooie kans om de natuur in te trekken", vult Marjan Van Ingelghem aan. "Ik heb vroeger lesgegeven in plastische opvoeding en schilderen en tekenen is altijd mijn passie gebleven. We genieten van een zomerse dag aan deze prachtige vijver en je komt ook tot rust. Een kunstenaar moet de dingen leren zien. Je moet de schoonheid van de natuur, elk blad, elke boom, elke stengel leren ontdekken." Voor Francis Cuypers is schilderen en tekenen een hobby sinds hij met pensioen is. "Je hebt een prachtig decor. Het tekenen en schilderen vraagt zoveel concentratie dat je automatisch rustig te wordt. Je denkt de hele namiddag aan niks anders. Het is ook verwonderlijk op hoeveel verschillende manieren het onderwerp wordt geïnterpreteerd door de kunstenaars die hier zijn. Ook dat is een verrijking om te zien."