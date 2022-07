Landen verdubbelt aantal camperplaatsen: "Camperen is erg in trek"

Landen heeft op het domein De Beemden een aantal camperparkings ingericht met zicht op de vijvers. Deze plaatsen zijn heel populair bij campeerders, ook bij buitenlandse campeerders. Daarom gaat de stad het aantal plaatsen nu verdubbelen.

“We zijn vorig jaar begonnen met enkele camperplaatsen te installeren”, zegt schepen van Toerisme Gary Peeters (CD&V). “Vooral tijdens de bloesemperiode en in de zomer is dat een groot succes en komt er veel volk. Daarom gaan we het aantal plaats nu verdubbelen. Ze liggen in het natuurgebied de Beemden, vanuit de campers heb je een prachtig zicht op de vijvers en over het groen. Er is ook een brasserie in de buurt en even verderop is ook een buurtwinkel.”