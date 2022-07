Leraar uit Merchtem wil wereldrecord Kubb spelen breken: "24 uur spelen, zot zijn doet geen zeer"

Kubb is een buitenspel in twee teams met als doel houten blokken omver gooien door er houten stokken tegenaan te gooien. Van vrijdag 8 juli tot zaterdag 9 juli waagt Tom Van Biesen zich aan een Guinness World Recordpoging. Tom zal 24 uur lang met de houten stokken gooien. Hij is lid van Pasar Actief Kubbteam en is er helemaal klaar voor. “Ik heb een goed team achter mij. Die gaan me goed verzorgen, net als mijn vrouw”, zegt Tom.