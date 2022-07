Maquette Sint-Romboutskathedraal nu ook te zien in echte Sint-Romboutskathedraal

In de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen zal voor minstens drie maanden een maquette te zien zijn van de kathedraal zelf. Enkele leerlingen van het tweede jaar van de Technische School Mechelen maakten die miniatuurversie samen met hun leerkracht hout- en bouwtechnieken.

De leerlingen hoopten toen dat hun bouwwerk ooit te zien zou zijn in het stadhuis of de Sint-Romboutskathedraal zelf. "We waren enorm gecharmeerd door dat initiatief en konden alleen maar bewondering opbrengen voor het resultaat", vertelt schepen van onderwijs Rina Rabau Nkandu. De stad Mechelen sloot daarom een overeenkomst met de kerkfabriek van de kathedraal om de maquette er tijdelijk tentoon te stellen.