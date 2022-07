Mee investeren in zonnepanelen in ruil voor streekproducten in Halle

Johnny en Lien stappen mee in het project Zonneboeren. Dat is een initiatief van Klimaatpunt, het Innovatiesteunpunt en Voedselteams en wordt ondersteund door provincie Vlaams-Brabant. Het idee is eenvoudig: mensen investeren in zonnepanelen op de schuur of loods van een boerderij in de buurt. De boer krijgt groene stroom, de buur krijgt in ruil korte ketenproducten van de boer. Bij Johnny en Lien ligt het net iets anders, want zij willen investeren in zonnepanelen op het dak van hun Streekproductencentrum in Halle.