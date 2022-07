Britse bioscopen nemen maatregelen tegen jongeren die in kostuum naar nieuwe "Minions"-film komen

De Britse openbare omroep BBC sprak met verschillende bioscoopuitbaters en die klagen over lawaai, slecht gedrag en zelfs vandalisme. "Het is hartverscheurend. Er zijn gezinnen die zelfs niet meer terug naar binnen willen, als het weer rustig is of die vertrekken voordat de film begonnen is. En uiteraard zijn er kinderen aan het wenen. Bovendien vragen veel mensen hun geld terug, waardoor er ook een financiële impact is", zegt een bioscoopuitbater.

Daarom weigeren sommige Britse bioscopen nu de toegang aan jongeren die in kostuum de film willen bijwonen. Andere bioscopen zijn minder streng en ook ouders springen voor hun tieners in de bres. Zo werden in een bepaalde bioscoop jongeren geweigerd alleen omdat ze een wit hemd aan hadden.