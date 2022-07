Antwerps Museum Mayer van den Bergh breidt uit met leegstaand voormalig districtshuis ernaast

"We willen het museumgebouw zo integer mogelijk behouden, in de geest van de oprichters", gaat Leysen voort, "maar het onthaal, de tentoonstellingsruimte en andere functie kunnen we veel beter inrichten in dat oorspronkelijke familiehuis. Daar is door de jaren ook heel veel verbouwd en daar is wel wat werk aan. In het huidige museum gaan we zo weinig mogelijk ingrepen doen, alleen wat nodig is."

Het meest bekende werk in het museum is het schilderij De Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude. In totaal telt de collectie 3100 kunstwerken en 2500 munten en penningen.