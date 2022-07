Museum op wielen "KOERSbus" trekt naar alle woonzorgcentra in Roeselare

De KOERSbus start deze zomer eerst met een lokale ronde langs alle woonzorgcentra in Roeselare. “We willen de sfeer en traditie van de kermiskoers terugbrengen. Vroeger had elke stad of dorp een kermiskoers. Nu zijn dat er nog maar 25 over heel Vlaanderen. We denken dat het bij de bewoners leuke herinneringen zal oproepen ”, voegt Thomas Ameye toe. Daarna zal de bus naar de 25 bestaande kermiskoersen trekken in Vlaanderen.