Natuurhulpcentrum Oudsbergen zoekt helpende handen: "Iedereen wil een piepklein dasje voederen"

In het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen is er altijd werk. Vooral tijdens de zomermaanden is het erg druk. Met de opleidingsweek probeert het centrum nieuwe vrijwilligers klaar te stomen voor het vele werk. Aan belangstelling is er ook deze keer geen gebrek. Er kwamen meer dan 15 kandidaten opdagen. Sarah Nieuwenhuys uit het Nederlandse Weert is één van hen. Ze is vooral onder de indruk van de kwaliteit van de zorg. "De dieren zitten hier in kooien die je zelfs in vele dierentuinen niet vindt". Zelf stond Sarah 20 jaar in het onderwijs, maar nu werkt ze al voor de dierenambulance in Weert. Ze solliciteerde onlangs nog voor een job bij het Natuurhulpcentrum, maar er waren heel veel kandidaten. Ze hoopt dat het vrijwilligerswerk ooit uitmondt in een job. Een lievelingsdier heeft ze niet. Een leeuw of een egel, ze vindt ze allemaal even mooi.