Nederlandse boeren blijven distributiecentra supermarkten blokkeren uit protest tegen stikstofbeleid

De blokkades van de distributiecentra in Nederland vinden onder meer plaats in Almere, het Gelderse Oosterhout en Deventer. Door de blokkades van de ketens worden onder meer supermarktketens als Lidl, Albert Heijn en Aldi getroffen.



De supermarktkoepel CBL doet er alles aan om de winkels gevuld te houden, klinkt het daar. Maar vooral bij "versproducten ontstaan er problemen". Ook online bestellingen kunnen soms niet meer worden geleverd.



De supermarktkoepel vraagt de politie om in te grijpen en dat gebeurde gisteren ook op een aantal plaatsen in Nederland, zoals in Zwolle en Heerenveen. Zo zette de politie in Heerenveen traangas in om de boeren uit elkaar te drijven.



Volgens de burgemeester van Zwolle werd de sfeer naar de avond toe grimmiger. "Er was veel alcoholgebruik, er waren vernielingen en brandjes", zei hij op het NOS Radio 1 Journaal. In Zwolle is de blokkade voorbij, er werden zes mensen opgepakt.