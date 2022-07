Neen, de coronaberichtgeving heeft u niet bedrogen

In de periode waarin we geen medicijnen of vaccins hadden tegen COVID-19 waren contactbeperkende maatregelen het enige wat we konden doen. Grote samenkomsten verbieden, mensen vragen om handen te wassen, afstand te houden, te ventileren en een mondmasker te dragen op sommige plaatsen. Geen enkele van die contactbeperkende maatregelen leverde absolute garanties. Het is ook moeilijk om te zeggen welke maatregelen nu het meest of het minst nuttig waren. Maar het is aannemelijk dat landen die het (tijdelijk) niet deden, daar vaak wel een prijs voor betaalden.

Neem nu Portugal. Portugal had in 2020 vrij goede statistieken van oversterfte. De regering voelde zich zeker genoeg om eind 2020 de beperkende maatregelen op te heffen voor de kerstdagen. Die zijn voor de Portugezen erg belangrijk en vaak komen er dan Portugezen uit heel de wereld terug naar huis. Begin 2021 volgde er een piek in overlijdens.