Nieuwe sporthype "pickleball" waait nu ook over naar Aalst

Pickleball is een tactische sport die volgens Charlotte Van Oudenhove van de sportdienst in Aalst alles heeft van badminton, al wordt het gespeeld met een tennisnet en met racketten die vergelijkbaar zijn met strandpalletten. "De sport is voor iedereen bedoeld. Spelen doe je in teams van 2 personen. Omdat het terrein even groot is als een badmintonterrein, en dus kleiner dan een tennis -of padelveld is de sport een pak minder intensief en dus toegankelijker." Net daarom is pickleball vooral populair bij ouderen.