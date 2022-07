Voedselagentschap: "Oorsprong salmonellabesmetting in chocoladefabriek Barry Callebaut ligt in Hongarije"

Wat is lecithine?



Lecithine is een wasachtige stof die bestaat uit fosfor, vetzuren en vitamine B. De stof is belangrijk voor het menselijk lichaam: zo hebben we het nodig voor het transporteren van vetten door het lichaam en het in beweging brengen en afvoeren van ongezond vet en cholesterol.

Onze lever produceert constant lecithine, maar we krijgen de stof ook binnen via onze voeding. Het komt voor in voedingsmiddelen als noten, pitten, zaden, melkproducten en eierdooiers en wordt vaak gewonnen uit onder andere sojabonen om als ingrediënt aan andere voedingsmiddelen toe te voegen.

Bij chocolade wordt lecithine vaak als emulgator toegevoegd, het zorgt ervoor dat het resterende vocht in de chocolade kan binden met het vet. Wanneer de stof aan onze voedingsmiddelen wordt toegevoegd moet deze uiteraard als ingrediënt op het etiket vermeld worden. In de Europese Unie is lecithine toegestaan als E-nummer E322.