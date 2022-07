Opnieuw tienduizenden mensen geëvacueerd voor overstromingen in Australische miljoenenstad Sydney

Het is al de vierde keer in zestien maanden tijd dat Sydney en omgeving worden getroffen door overstromingen. In maart vielen nog 20 doden door zware watersnood in Australië, onder meer in New South Wales.

Een inwoner wiens huis was ondergelopen, herinnerde zich de vorige keren dat dat gebeurde: "In 1986 en 1988, daarna gedurende 28 jaar niet, vervolgens in 2016 en 2020. En nu vier keer in een jaar tijd."