Oppositiepartijen Groen en Vooruit vragen doorlichting van Spartacusplan, na keuze voor trambussen door Vlaanderen

"Limburg heeft nood aan een hoogwaardig openbaar vervoer, daar staan we nog altijd achter", benadrukt Robeyns. "Maar als er nu keuzes gemaakt worden, dan moet dat wel echte mobiliteitsoplossingen opleveren. Het openbaar vervoer moet even snel zijn als een eigen wagen. En dan denken we dat een trambus alleen niet voldoende is. Een trambus in een vrije bedding zou een tussenoplossing kunnen zijn. Maar er is geen enkele garantie dat die vrije bedding er komt." De trambus zou namelijk door natuurgebied moeten in Lanaken en Bilzen. "Het Spartacusplan kost heel veel geld, daarom denken we dat het goed zou zijn als er een objectief onderzoek komt van het Rekenhof, zodat we zeker weten dat het geld goed besteed wordt", klinkt het.