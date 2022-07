Jeugdhulp moest afgelopen half jaar 5 leefgroepen sluiten door tekort aan personeel: "Structurele oplossing nodig"

Ook zorgorganisatie i-mens, die verschillende centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning runt, moest overgaan tot de sluiting van een leefgroep. "Het kon echt niet anders", zucht directeur Kinderzorg Ingrid De Meerleer. "In nauw overleg met ons netwerk en met het Agentschap Opgroeien hebben we beslist geen nieuwe kinderen meer op te nemen en hebben we voor elk kind in de leefgroep een oplossing gezocht. Evident is dat niet want het leidt onvermijdelijk tot druk elders."