Overschrijding spilindex verwacht in augustus en december: uitkeringen, pensioenen en lonen overheidspersoneel stijgen

Door de hoge inflatie zal de spilindex dit jaar nog twee maal overschreden worden, dat voorspelt het Federaal Planbureau. Dat zou gebeuren in augustus en december, in beide gevallen is dat een maand sneller dan eerder was voorspeld. Dat betekent dat op een jaar tijd de uitkeringen en de ambtenarenlonen vier keer met telkens twee procent zouden worden verhoogd. Ook in maart 2023 voorspelt het Planbureau overigens al een overschrijding van de spilindex.