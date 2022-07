Reeën spotten op schemerwandeling in Beernem

Deze avond om 20 uur is er de eerste schemerwandeling in Bulskampveld in Beernem. Beginnen doen ze met een reeënwandeling die Miguel Depoortere uit Zedelgem als reeënkenner zal begeleiden. “Om de reeën te spotten, moeten we stil zijn en op zoek gaan naar verschillende aanwijzingen die ons naar de reeën leiden”, vertelt Miguel.

Tijdens de wandeling gaan ze op zoek naar uitwerpselen van reeën, afgeknabbelde blaadjes, pootafdrukken of afdrukken van geweien die tegen bomen schuurden. De kans dat ze een ree zullen spotten is groot. “De reeënpopulatie is de afgelopen decennia erg gegroeid in West-Vlaanderen. Er zit een mooie reeënpopulatie in Bulskampveld en de wijde omgeving”, zegt Miguel.