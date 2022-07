Restauratie Sint-Hermescrypte in Ronse loopt vertraging op door corona en grondstoffentekort

Een goed jaar geleden werd aangekondigd dat een oude trap die naar de crypte in de Sint-Hermesbasiliek leidt, weer toegankelijk zou worden. Die toegang was al jaren dichtgemetseld. De Sint-Hermesbasiliek speelt de hoofdrol in de Fiertelommegang in Ronse. Die processie brengt de relieken van daar de hele stad rond. Door de muur weg te halen, kunnen deelnemers aan de Fiertelommegang weer net als vroeger de relieken in en uit de crypte dragen.