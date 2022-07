Zet petitie met meer dan 1.000 handtekeningen fusie tussen Ruiselede en Wingene op de helling? 

Twee inwoners van Ruiselede zeggen dat ze genoeg handtekeningen verzameld hebben voor een referendum over de fusieplannen van Ruiselede en Wingene. "Het ongenoegen in Ruiselede over die plannen is bijzonder groot", zegt Marc Vandaele, een van de twee initiatiefnemers. "We hebben al meer dan 1.000 handtekeningen verzameld."