Schip is te hoog en botst tegen spoorwegbrug over het Kempisch Kanaal in Herentals

Het schip, geladen met containers, kan voorlopig niet verder varen. De schipper zou hier al vaker zijn langsgevaren en weet dat de doorgang onder de brug beperkt is. Mogelijk kwam het schip door een golf in het water even naar boven. Als de noodherstelling is gebeurd, kan het schip opnieuw vertrekken voor een definitieve herstelling. Er waren drie mensen aan boord. Twee van hen zijn lichtgewond geraakt nadat ze in gebroken glas hadden getrapt.