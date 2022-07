Sil Janssen van Natuurhulpcentrum in Oudsbergen schrijft kinderboek over Oekraïense leeuwen Tsar en Jamil

De tekeningen in het boekje werden gemaakt door Toria Franko. Sil Janssen is tevreden met het eindresultaat. "Ja, als ik de tekeningen zie, het is echt prachtig. En de tekening van mij is veel mooier dan wanneer ik mezelf in de spiegel zie." De illustrator kende het verhaal van de leeuwen en hun evacuatie ook, vult Hilde Lieten van Children’s Books For U aan. "Maar het was emotioneel moeilijk voor haar om de tekeningen te maken, want het boekje gaat ook over de oorlog. Toria moest tijdens het tekenen ook regelmatig schuilen in een kelder omdat het luchtalarm afging."