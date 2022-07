Sri Lanka is officieel failliet: wat betekent dat voor het land en zijn inwoners?

Sri Lanka is sterk afhankelijk van het internationale toerisme. Maar dat is zo goed als ingestort. Een zware terugval kwam er na enkele aanslagen op kerken in 2019, waarna de coronapandemie het toerisme helemaal de genadeslag gaf. De inkomsten uit het toerisme zijn door de pandemie met liefst 90 procent afgenomen. Vreemde valuta zijn dus zo goed als uitgeput. Daardoor is het niet langer mogelijk om voldoende voedsel, brandstof en andere essentiële producten in te voeren.