Stad Gent plaatst gratis te gebruiken kajakrekken voor buurtbewoners en vzw's

Eigenaars van een eigen kano of kajak kunnen er vanaf vandaag dus gratis hun vaartuig bewaren. Maar ook vzw Dokano en vzw Buurtkajaks Gent kunnen de rekken gebruiken. En het is de bedoeling dat er nog bijkomen in de toekomst, zegt schepen Astrid De Bruycker (Vooruit): "We vinden het fantastisch dat een deelsysteem zoals die van vzw Buurtkajaks Gent er is kunnen komen dankzij het wijkbudget. Maar het gebruik van die kajaks is een meerwaarde die de specifieke wijk overstijgt."