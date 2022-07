Stad Oostende voert armoedetoets in bij beslissingen: "Om de impact op arme mensen te beperken"

Met de toets wil de stad Oostende bekijken welke effecten een beslissing heeft op het leven van een persoon in armoede. “De toets werd in samenwerking met armoedeverenigingen ontwikkeld. Zij weten als geen ander wat de effecten zijn van een bepaalde beslissing op het dagelijkse leven”, vertelt schepen van Welzijn en Zorg, Natacha Waldmann (Groen).

De stad probeerde de armoedetoets al eens uit bij het boetesysteem van de bibliotheek. “Het boetesysteem is vreselijk voor mensen in armoede. Door de stress vergeten zij vaak hun boeken terug te brengen. De bibliotheek stuurt altijd een herinnering via mail, maar mensen in armoede hebben vaak geen mailadres of toegang tot het interner. We hebben nu voorgesteld om de mensen te verwittigen via een sms of een Whatsapp-berichtje", zegt Karlien Colombie van de armoedevereniging Samen Divers. Op dit moment wordt de toets al toegepast in acht dossiers.