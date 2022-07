Straat afgesloten na zware brand door gaslek in Oudenburg

Rond 10 uur vanmorgen brak een zware brand uit na een gaslek in de Zandvoordsestraat in Oudenburg. Arbeiders waren er aan het werk aan de openbare weg en raakten een gasleiding met hun kraan. Daarna raakten ze ook een elektriciteitsleiding waardoor de vonk oversloeg. “De arbeiders zijn erg geschrokken, maar er vielen geen gewonden”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD).

De brandweer is ter plaatse en beschermt twee woningen die vlak bij de brand staan. Ze vernevelen voortdurend de twee gevels om te vermijden dat de brand overslaat naar de woningen. “De brandweer blijft de brand controleren tot het gaslek gedicht is. Netbeheerder Fluvius is ondertussen ter plaatse. Zij gaan de gasleiding ontkoppelen”, voegt Dumarey toe.

De Zandvoortsestraat is op dit moment nog steeds afgesloten. Er werden ook enkele woningen ontruimd om de bewoners in veiligheid te brengen. De politie stelde een perimeter in.