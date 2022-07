Een zelftest sla je liever over deze zomer? Ook experten merken hoe we coronateugels steeds meer loslaten

Voor de goede orde zetten we de huidige test- en isolatiemaatregelen even voor je op een rij:

Ben je in contact gekomen met iemand die corona heeft binnen je huishouden?

Ook al was dat langer dan 15 minuten en binnen een afstand van 1,5 meter, je hoeft niet in quarantaine of je te laten testen. Wel wordt aanbevolen om (gevaccineerd of niet) tot 7 dagen na het hoogrisicocontact een mondmasker te dragen buiten je huishouden, of dagelijks een zelftest te doen als dat mondmasker niet mogelijk is.

Had je een hoogrisicocontact met iemand die corona heeft buiten je huishouden?

Je hoeft niet in quarantaine te gaan of je te laten testen.

Heb je coronasymptomen?

Gebruik de zelfevaluatietool om te kijken of je je moet laten testen. Risicopatiënten raadplegen best een arts. Blijf in huis tot je de testresultaten hebt, en vermijd contact met huisgenoten. Wie negatief test, mag opnieuw het huis verlaten. Wie corona heeft, moet 7 dagen in isolatie.