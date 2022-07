Zijn toelatingsproeven geneeskunde nog een goed idee nu er tekort aan (huis)artsen is? "Probleem wordt alsmaar groter"

Volgens hem moet er nu ingegrepen worden, voor het te laat is. "Je moet nu rekening houden met de variabelen die binnen tien jaar zullen bepalen of er voldoende zorgaanbod is of niet. Als je rekening houdt dat er nog een vergrijzing op ons afkomt of dat er nog pandemieën op ons zouden kunnen afkomen... Dan moeten we echt wel zorgen dat er voldoende zorgaanbod is."