Twee Limburgers knappen overstroomde camping in Luik op

"Het was altijd al onze droom om een eigen camping te runnen", zegt Liesbeth Leclere, "maar we zouden die droom pas najagen wanneer we vijftigers zijn. De overstroming heeft die plannen wat versneld. Voor de overstroming was de camping Les Murets in de buurt van Luik, die op dat moment al te koop stond, te duur voor ons. Na de overstroming moest de vorige eigenaar zijn prijs wel laten zakken door al die schade die de overstroming met zich meebracht. Hierdoor hebben we de camping toch kunnen kopen."