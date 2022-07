Gaat uitwisselingsverdrag met Iran vandaag wél goedgekeurd worden? En wat houdt dat verdrag eigenlijk in?

Ook de Iraanse oppositie heeft veel kritiek op dit akkoord met een land dat de mensenrechten schendt. "Het is onaanvaardbaar. Als we dit doen, dan moedigen we het regime aan om nog meer mensen te gijzelen. Het is hetzelfde als een rode loper uitrollen voor de Iraanse terroristen in België", vindt Behzad Nazari van de Nationale Raad van verzet van Iran (NCRI).