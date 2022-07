Universiteit Antwerpen lokt 600 studenten uit binnen- en buitenland voor een cursus aan hun Summer University

De cursussen duren één of twee weken. Het aanbod is heel ruim, van gezondheids- en sociale wetenschappen en filosofie tot kunst, kinderliteratuur en diamant. Zo is er ook een link met Antwerpen. "Het is voor de deelnemers een verrijking of een verdieping van hun kennis. De studenten van onze eigen universiteit zoeken vaak een internationale ervaring maar vinden een langdurig verblijf in het buitenland geen optie", zegt Jasper Vanhaelemeesch van de Summer University. "Wij bieden die internationale ervaring aan in Anwerpen. Hier komen bijna 60 nationaliteiten samen. We zijn blij dat we ze na twee jaar door corona geteisterde jaren weer kunnen verwelkomen."