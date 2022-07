Vandaag start Gent Jazz: Klara-presentatrice Lies Steppe tipt 5 artiesten die je niet mag missen

Daniel Lanois maakt geen jazz in de enge betekenis van het woord, maar volgens Lies Steppe past hij wel perfect binnen het Gentse jazzfestival. "Lanois is iemand die echt op zoek gaat naar zijn eigen sound, hij doet telkens iets met het moment. Dat is ook waar jazz voor staat: het is muziek die zichzelf altijd wil vernieuwen." Tegelijkertijd is Lanois ook erg toegankelijk, vindt Steppe. "Hij maakt absoluut geen moeilijke, hermetische muziek."