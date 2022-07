Verdachte schietpartij 4 juliparade noemde zich Awake The Rapper en zette gewelddadige video's online

De verdachte is nog niet officieel in staat van beschuldiging gesteld. "Maar dat zal wellicht wel gebeuren", zegt Soenens. "Crimo had een YouTubekanaal waar erg agressieve video's opstonden. Ondertussen zijn ze offline gehaald, maar ik heb die bekeken."

"Hij noemde zichzelf Awake The Rapper. In een van de video's zie je iemand zwaarbewapend met een helm waar een cameraatje opstaat en een geweer. Iemand anders wordt neergeschoten door de politie. Crimo zegt als rapper in een van die video's: "Als een slaapwandelaar kan ik niet stoppen en nadenken. Mijn acties zullen de moeite waard zijn. Ik weet wat ik moet doen. Ik weet wat er zal gebeuren. Er is geen verleden of toekomst, alleen het nu. Het is onstopbaar. Ik moet nu vertrekken. Ik moet het doen. Het is mijn lot.""