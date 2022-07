Gevlucht op elektrische steps? Dit zijn de verdachten van de spectaculaire juwelenroof op de kunstbeurs in Maastricht

Amper twee minuten later zijn de vier weggerend. Werknemers van Tefaf die bij de overval aanwezig waren, denken dat ze gevlucht zijn via een looproute die bij het publiek van de beurs niet bekend was.

Buiten zag een getuige even later vier mannen in duo's voorbijden op twee elektrische steps. De politie vermoedt dat ze daarna in een ander voertuig zijn gestapt. Ze roept getuigen op om zich te melden. De politie is ook op zoek naar camerabeelden van buurtbewoners die de vlucht per step hebben gefilmd.