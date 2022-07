Vernieuwde Mediaplein achter Centraal Station in Antwerpen ingehuldigd: "Oase van groen voor verpozing"

Achter het Centraal Station in Antwerpen is het vernieuwde Mediaplein in de Kievitwijk officieel geopend. Het plein is een plek om te verpozen, met bomen, zitbanken en ondiepe waterkanaaltjes. De werken zijn het sluitstuk van een gebied van zo'n 2 hectare dat is omgevormd tot een buurt voor sport, spel, werken en wonen.