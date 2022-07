Voetbalclub Keiem krijgt eindelijk vergunning voor kunstgrasveld

Bij voetbalclub Sporting Keiem in Diskmuide krijgen ze dan toch het langverwachte tijdelijke kunstgrasveld. De club wilde al enkele jaren een kunstgrasveld omdat het veld elk jaar kapot gaat doordat er erg veel op gespeeld wordt. “Er wordt elke avond en elk weekend op ons veld gespeeld. Vaak spelen we tegen het midden van ons seizoen meer op een aardeveld dan een grasveld”, vertelt voorzitter Tony Vandercruysse.

Sporting Keiem mag het kunstgrasveld voor vijf jaar gebruiken. Daarna zal de voetbalclub moeten verhuizen, want op dit moment liggen het terrein, de kleedkamers en de kantine in landbouwgebied. En daar is geen sportinfrastructuur toegelaten. Er zijn vijf mogelijke locaties voor de nieuwe infrastructuur. En die liggen allemaal dicht bij de bebouwde kom van het dorp. En dat is een goede zaak voor de veiligheid van de jeugdspelertjes. “Op dit moment ligt onze club aan de drukke gewestweg tussen Ieper en Oostende. Dat zorgt dus voor gevaarlijke situaties voor onze jeugd die te voet of met de fiets komt. We gaan op zoek naar een nieuwe locatie binnen de bebouwde kom van het dorp. Zo kan de jeugd op een veilige manier hun sport komen beoefenen”, voegt Vandercruysse toe.