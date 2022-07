Voetbalclub KVK staat niet te trappelen om met een damesploeg te beginnen

De Kortrijkse gemeenteraad vraagt KV Kortrijk om tegen juni 2023 te onderzoeken of die mogelijkheid er toch zou zijn. De meeste eersteklasseclubs hebben een vrouwenploeg en -opleiding. Het stadsbestuur vindt het meer dan logisch dat KV Kortrijk dat ook heeft.

De club zal het onderzoek uitvoeren, maar staat niet te trappelen voor een vrouwenploeg in de toekomst. “Als we een damesploeg willen opstarten, moeten we een hele nieuwe structuur opzetten en dat is een grote investering. Veel ploegen uit eerste klasse hebben een vrouwenclub overgenomen bij hen uit de buurt. Wij kunnen niet terugvallen op clubs in onze omgeving”, vertelt woordvoerder van KVK Eddy Soetaert.

Bij KV Kortrijk kunnen meisjes wel in de jeugdopleiding terecht. Tot op een bepaalde leeftijd zijn er gemengde ploegen. Later moeten de meisjes uitwijken naar een andere club om verder te kunnen blijven voetballen.