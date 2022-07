Vrouw die verdacht wordt van moord op verloofde in Lummen krijgt enkelband

Op 19 mei werd een man van 45 jaar dood aangetroffen in zijn woning in de Burgemeester Vandenhovestraat in Lummen. Uit onderzoek bleek dat er mogelijk kwaad opzet in het spel was. De man zou door verstikking om het leven zijn gekomen en er zouden ongewone roesmiddelen in zijn lichaam gevonden zijn. Zijn verloofde, een tandarts, zou ook op een eigenaardige manier de hulpdiensten verwittigd hebben. Zelf ontkent ze haar betrokkenheid.