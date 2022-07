Vrouw valt in openstaande rioolput in Heverlee en raakt gewond aan beide benen

Maandagmiddag rond half twaalf is een vrouw van 82 jaar in een openstaande rioolput gevallen. De vrouw wandelde op de Naamsesteenweg in Heverlee op het fietspad. Ter hoogte van de Graaf de Grunnelaan hadden arbeiders een deksel van een rioolput gehaald. Ze lieten de put, zonder enige vorm van signalisatie, eventjes onbewaakt achter.

De vrouw viel in de put en kwam een aantal meter lager in het rioolwater terecht. Met behulp van de toegesnelde arbeiders geraakte ze terug uit de put, maar door de val liep ze verwondingen op aan haar beide benen. De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.