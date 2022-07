Opnieuw woning beschoten in Borgerhout

In de Zegepraalstraat in Borgerhout werd rond zeven uur vanavond opnieuw een woning beschoten. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Het is al de vierde beschieting in dezelfde straat, en de vijfde op een dikke maand tijd in Borgerhout zelf. In de straat werden intussen politiecamera's geplaatst.

De vorige beschieting in Borgerhout gebeurde nog maar afgelopen zondagnacht, in een straat iets verderop. Gisterennacht werden ook schoten afgevuurd op een woning in Borsbeek, aan de Frans Beirenslaan. Het onderzoek naar eventuele linken met het drugsmileu loopt nog volop.