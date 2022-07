West-Afrikaanse leiders heffen sancties tegen Mali en Burkina Faso op

Tegen zowel Mali, Burkina Faso als Guinee werden het afgelopen jaar sancties ingesteld door ECOWAS omdat in deze landen een militaire coup was gepleegd. Het leger verdreef er de regering van de macht.



Mali onderging staatsgrepen in augustus 2020 en in mei 2021, in Guinee was er een coup in september 2021 en in Burkina Faso in januari van dit jaar. Uit angst voor besmetting naar de ganse regio, kwam ECOWAS met zeer zware handels- en economische sancties tegen Mali, waar de militaire regering vijf jaar wou besturen. Ook tegen Guinee en Burkina Faso kwamen er sancties, hetzij minder streng.