Witloof is meer dan de witte stronk: ook de wortels zijn nuttig voor spijsvertering en cosmetica

De wortels van witloof zitten vol met vezels die onder meer goed zijn voor onze spijsvertering, maar die even goed kunnen gebruikt worden voor cosmetica. Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. "In Vlaanderen is jaarlijks tot 60.000 ton witloofwortels over. Die dienen nu nog als veevoeder, maar we hopen dat dit de landbouw -en voedingsindustrie aanmoedigt om te investeren in de bio-economie", zegt Bart Van Droogenbroeck van ILVO.