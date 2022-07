Woning beschoten in Borsbeek

In een gevel en een raam zijn verschillende kogelinslagen gevonden. Waarom de woning het doelwit was van de beschieting, is niet duidelijk.

Vorig weekend nog is er aan Drink in Borgerhout een woning onder vuur genomen. Dat was enkele dagen daarvoor ook al het geval aan de Zegepraalstraat. In dezelfde straat werd een maand eerder een woning met vuurwerk bestookt. Er wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu .