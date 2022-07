Verdachten schietpartijen VS en Denemarken deelden verontrustende video's: "Soms glippen die door de mazen van het net"

Maar zelfs in landen waarin wapens zijn toegelaten, blijft het een moeilijk vraagstuk. "YouTube heeft systemen om video's op te sporen waarin geweld gepromoot wordt, maar het is niet altijd gemakkelijk om het onderscheid te maken tussen zo'n video of een nieuwsuitzending van een betrouwbare bron waarin ook wapens getoond worden", verduidelijkt Sallaets.

Op de vraag of pronken met wapens in strijd is met de richtlijnen van YouTube blijft hij eerder op de vlakte: "Als een video in strijd is met onze richtlijnen, wordt die verwijderd." In die richtlijnen vond VRT NWS geen regels rond het gebruik van wapens in video's.