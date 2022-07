1982: een economisch somber jaar dat goed op 2022 gelijkt, maar er (gelukkig) ook van verschilt

“In die tijd was de recessie bijzonder slecht nieuws, omdat de situatie op de arbeidsmarkt heel anders was dan nu”, gaat professor Abraham verder. Waar we nu kampen met een groot tekort aan werkkrachten, zagen we op het einde van de jaren 1970 en het begin van de jaren 1980 net het tegenovergestelde: een grote instroom van de babyboomers - de massa mensen die geboren waren na de Tweede Wereldoorlog - op de arbeidsmarkt.

“Omdat de economie op datzelfde moment gas terugnam, kreeg je toen een enorm grote werkloosheid.” Professor Abraham kan erover meespreken: “Toen ik in 1981 afstudeerde, waren er gewoon geen jobs. Ook niet als je een marktgericht diploma had en rechten, economie of voor burgerlijke ingenieur gestudeerd had. De werkloosheidsgraad was toen 12 procent; nu bedraagt ze nog niet de helft daarvan.”