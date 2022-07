35 jaar Lachfestival in Houthalen-Helchteren, met als hoogtepunt het straattheaterfestival

De middenstand, inwoners en horeca worden zoveel mogelijk betrokken bij het festival, maar er zijn ook vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken. "We merken dat het moeilijker is om mensen te activeren om te komen helpen, maar het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren draagt hun steentje bij en komt helpen" , aldus vrijwilliger Roger Schepers. Het festival is nu zo georganiseerd dat ook de vrijwilligers de kans krijgen een voorstelling mee te pikken. "Op zondag mogen we zelfs 2 voorstellingen gaan bekijken. Zo krijgen we zelf ook de kans voldoende te lachen."