500 modderkruipers uitgezet in Kinrooi om zeldzame moerasvis te beschermen

Sinds vorig jaar bestaat in Vlaanderen een speciaal soortbeschermingsprogramma voor modderkruipers. 100 jaar geleden kwam de vis nog ruim verspreid voor over heel Vlaanderen. De vis verspreidt zich via rivieren en plant zich voort in moerassen en meanders langs rivieren. Maar die natte natuur doet het slecht en is de voorbije eeuw achteruit gegaan. Op dit moment zijn er nog maar 5 plaatsen waar de vis wordt aangetroffen. De uitzet die nu plaatsvindt, is het begin van het soortbeschermingsprogramma. De 500 modderkruipers zijn afkomstig van een aantal ouderdieren uit het nabijgelegen stroombekken, de Lossing. Omdat de genetica van deze dieren heel slecht is, is voor het kweekprogramma ook gebruik gemaakt van ouderdieren uit Nederland.

