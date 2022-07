Aalst zet "spijbelcoach" in voor leerlingen uit 3e en 4e middelbaar

"Concreet hopen we de spijbelaar, de directe omgeving van de spijbelaar én de spijbelcoach samen aan tafel te krijgen. Zo kunnen we luisteren of er onderliggende problemen zijn bij de spijbelaar. Daarmee kunnen we dan aan de slag om het spijbelgedrag aan te pakken én op te lossen."

"Het is de bedoeling dat alle middelbare scholen uit Aalst kunnen intekenen op het project", besluit Smeyers. De samenwerking met Arktos vzw loopt tot 2026 en kost de stad 130.000 euro per jaar.